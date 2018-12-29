В Петербурге определили самые популярные места в новогодние каникулы

Чаще всего петербуржцы шли на ярмарку на "Звенигородской".

"Петербург 24" определил наиболее интересные по мнению местных жителей места, в которые они решили пойти на новогодних и рождественских праздниках. Согласно аналитическим данным мобильного приложения, чаще всего горожан привлекала Рождественская ярмарка на Пионерской площади у ТЮЗА, экспозиция "Сад сновидений", расположенный на территории Люмьер-Холла, а также последнюю строчку топ-3 закрывают Планетарий номер один и Ротонда по Гороховой улице.

Отметим, что всплеск внимания у петербуржцев также вызвала выставка ледяных скульптур ICE FANTASY и Фестиваль огня "Рождественская звезда" на Биржевой площади. В списке значатся Ботанический сад, Сквер знаков зодиака, Улица лунных кошек, каток в Новой Голландии.

Фото и видео: Piter.tv