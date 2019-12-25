Роспотребнадзор предупредил об опасности домашних консервов

Возбудители ботулизма живут только при отсутствии доступа кислорода. При этом внешний вид, запах и вкус консервации никак не меняется, банка может даже не вздуться.

Роспотребнадзор напомнил, что употребление консервов и солений домашнего приготовления может стать причиной ботулизма. Болезнь, поражающая центральную нервную систему. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Возбудители ботулизма живут только при отсутствии доступа кислорода. При этом внешний вид, запах и вкус консервации никак не меняется, банка может даже не вздуться.

Также специалисты не советуют покупать консервацию, продукты домашнего копчения только при отсутствии доступа кислорода. Что касается приготовления домашней консервации, то сотрудники Роспотребнадзора не советуют готовить консервы из грибов, мяса, рыбы, моркови, свеклы, портулака и укропа. Что касается последних овощей, их трудно отмыть от мелких частичек почвы и спор возбудителей ботулизма. Также нельзя консервировать фрукты и овощи с признаками порчи и гнили.

По данным Роспотребнадзора, каждый год от ботулизма страдает около 200 человек. В первом полугодии 2020 года зафиксировали 60 случаев, 6 из них закончились летальным исходом.

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