Мясников перечислил продукты для улучшения качества сна

Врач рассказал о необходимости для организма мелатонина.

Телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1" перечислил продукты для улучшения качества сна. Врач считает, что помочь с крепким сном может еда, обогащенная мелатонином. Это вещество является гормоном шишковидной железы, которая находится в основании мозга. Оно вырабатывается за счет биохимических превращений из аминокислоты триптофан.

Эксперт объяснил, что при недостатки мелатонина в организме рекомендуется добавить в рацион яйца, вишню, бананы, помидоры, орехи, брокколи, твердый сыр, мед и оливки. При правильной выработке данного вещества ночью артериальное давление должно снижаться на 15%.

Нехватка гормона может привести к артериальной гипертонии. К недостаточности вещества приводит яркий свет, например, который поступает от гаджетов. Для нормализации сна медик посоветовал не использовать электронные устройства за четыре часа до того, как ляжете в кровать.

Мясников предположил, что могло случиться с Навальным.