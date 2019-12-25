Мясников предположил, что могло случиться с Навальным

Врач предположил, что у пациента могла разорваться аневризма.

Врач Александр Мясников предположил, что могло случиться с Алексеем Навальным на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Об этом телеведущий рассказал во время эфира программы на YouTube-канале "Соловьев LIVE".

Меня смутили стоны его, потому что обычно при сосудистых катастрофах человек не стонет, а падает. А это было состояние "пред" Александр Мясников, российский врач

Специалист объяснил, что стоны могут сигнализировать о сильной головной боли. Она может возникнуть из-за разрыва аневризмы. Медик призвал не делать поспешных выводов о причинах произошедшего во время полета с оппозиционным активистом. Он заявил, что следует дождаться официальной информации от лечащих докторов.

В ФБК рассказали об экстренной госпитализации Навального в Омске.