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Мясников предположил, что могло случиться с Навальным
Сегодня, 12:44
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Мясников предположил, что могло случиться с Навальным

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Врач предположил, что у пациента могла разорваться аневризма.

Врач Александр Мясников предположил, что могло случиться с Алексеем Навальным на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Об этом телеведущий рассказал во время эфира программы на YouTube-канале "Соловьев LIVE".  

Меня смутили стоны его, потому что обычно при сосудистых катастрофах человек не стонет, а падает. А это было состояние "пред"

Александр Мясников, российский врач

Специалист объяснил, что стоны могут сигнализировать о сильной головной боли. Она может возникнуть из-за разрыва аневризмы. Медик призвал не делать поспешных выводов о причинах произошедшего во время полета с оппозиционным активистом. Он заявил, что следует дождаться официальной информации от лечащих докторов.

В ФБК рассказали об экстренной госпитализации Навального в Омске.

Теги: александр мясников, алексей навальный
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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