Алексей Навальный находится в Омске в реанимации без сознания

Алексея Навального госпитализировали в одну из больниц Омска. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу. написала Ярмыш на своей странице в Twitter.

Соратники Навального подозревают, что мужчину отправили. По их версии, политику могли что-то подмешать в чай, так как это единственное, что он пил с утра. По словам медиков, токсин быстрее всосался через горячую жидкость.

На данный момент Алексей Навальный находится в реанимации без сознания. По последней информации, его подключили к ИВЛ. В больницу вызвали полицию.

Фото: Алексей Навальный / VK