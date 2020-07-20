Навальный объявил о закрытии ФБК и создании новой организации

В октябре 2019 года суд обязал Навального, Любовь Соболь и ФБК выплатить почти 88 миллионов рублей по иску комбината.

Политик и блогер Алексей Навальный объявил о закрытии "Фонда борьбы с коррупцией" и создании новой организации. Информация об этом появилась на его сайте.

Навальный рассказал, что закрытие ФБК связано с иском от компании "Московский школьник", которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. В октябре 2019 года суд обязал Навального, Любовь Соболь и ФБК выплатить почти 88 миллионов рублей по иску комбината, который поставляет продукты питания в школы и детские сады Москвы.

Сумма огромная, и я даже не вижу смысла ее собирать. До конца путинской власти нам придется жить с заблокированными счетами и приставами, изымающими наше любое имущество в пользу повара Путина. Алексей Навальный, политик

Он отметил, что ФБК это, в первую очередь, люди, а не "бумажка из Минюста". По его словам, в скором времени будет создано новое юридическое лицо.

Ранее у Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете.

Видео: YT / Алексей Навальный