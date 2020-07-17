У Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете

Об этом политик написал в собственном Twitter-аккаунте.

У оппозиционера Алексея Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете. Об этом политик заявил в собственном аккаунте в Twitter. Ранее адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил, что его клиента повезли на допрос.

Пришёл на допрос по "делу о клевете". Следователь сообщает, что применяет ко мне меру пресечения: подписку о невыезде Алексей Навальный, российский оппозиционер

Напомним, что в отношении навального возбуждено уголовное дело о клевете в адрес участника ВОВ Игната Артеменко. Следственные органы напомнили, что политик прокомментировал позицию Артеменко, в которой тот указал свое отношение к поправкам в Конституцию.

В штабе Навального разбили окно и оставили надписи на стенах.