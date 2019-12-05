В штабе Навального разбили окно и оставили надписи на стенах

Как стало известно вечером во вторник, 16 июня, в штабе Навального, который располагается на Вознесенском проспекте, 33, разбили окно и оставили надписи на стенах. Об инциденте сообщили сотрудники штаба в Twitter.
На стене дома теперь красуется надпись "предатели" и "холуи". Так Алексей Навальный назвал людей, которые принимали участие в ролике, агитирующего за поправки в Конституцию.
В Twitter сотрудники штаба предложили общаться культурно посредством соцсетей, потому что историческое здание ни в чем не виновато, поэтому его незачем портить.
Ранее мы писали, что на Аничковом мосту помидор и перец призывают голосовать против поправок.
Фото: Штаб Навального / Twitter
Видео: Piter.TV
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