В Томске задержали экс‑главу местного штаба Навального*

В Томске задержали депутата городской думы Ксению Фадееву, которая раньше руководила местным штабом* Алексея Навального (организация "Штабы Навального" признана на территории РФ экстремистской, ликвидирована и запрещена). Об этом сообщает "Коммерсантъ-Сибирь", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что Фадеева подозревается в организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения, а также в участии в деятельности некоммерческой организации, которая посягает на личность и права граждан.
Утром 28 декабря в квартире Фадеевой прошли обыски. Сама она была доставлена в региональное управления Следственного комитета. По информации источника агентства "Интерфакс" меру пресечения ей объявят уже сегодня.
Фадеева была избрана в городскую думу Томска в сентябре прошлого года, она является независимым депутатом.
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Фото: Twitter / ksushaaatom
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