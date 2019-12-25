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В Томске задержали экс‑главу местного штаба Навального*
Сегодня, 11:52
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В Томске задержали экс‑главу местного штаба Навального*

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Ксению Фадееву подозревают в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ.

В Томске задержали депутата городской думы Ксению Фадееву, которая раньше руководила местным штабом* Алексея Навального (организация "Штабы Навального" признана на территории РФ экстремистской, ликвидирована и запрещена). Об этом сообщает "Коммерсантъ-Сибирь", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что Фадеева подозревается в организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения, а также в участии в деятельности некоммерческой организации, которая посягает на личность и права граждан. 

Утром 28 декабря в квартире Фадеевой прошли обыски. Сама она была доставлена в региональное управления Следственного комитета. По информации источника агентства "Интерфакс" меру пресечения ей объявят уже сегодня.

Фадеева была избрана в городскую думу Томска в сентябре прошлого года, она является независимым депутатом.

Ранее в Крыму задержали за мошенничество экс-чиновника администрации Коктебеля.

Фото: Twitter / ksushaaatom

Теги: задержание, ксения фадеева, томск, штаб навального
Категории: Лента новостей, Новости России,

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