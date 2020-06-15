СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

Заявление Навального вызвало резонанс в социальных сетях.

Следственный комитет возбудил дело против главы ФБК Алексей Навального о клевете в адрес ветерана.

Во вторник, 2 июня, Алексей Навальный прокомментировал ролик по поправкам в Конституцию, в сюжете которого был ветеран Игнат Артеменко. Он написал заведомо ложные сведения, которые порочили честь и достоинство Артеменко. Следственный комитет считает, что Навальный хотел распространить клевету среди широкого круга лиц.

О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели. - из комментария Алексея Навального

Речь идёт о ролике по поправкам в Конституцию. В съёмках приняли участие сыровар Олег Сирота, артист Иван Охлобыстин и дизайнер Артемий Лебедев.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня.

Видео: Youtube/PolitRussia