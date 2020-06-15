Оперативный штаб решил продлить ограничительные меры после того, как посоветовался с санитарным врачом по Волгоградской области.

В Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня. Об этом сообщила пресс-служба администрации района.

Режим самоизоляции должен был завершиться 16 июня. Однако региональные власти посчитали, что ограничительные меры нужно продлить. При этом, не исключено, что с конца июня их решат ослабить. На данный момент в Волгоградской области закрыты кафе и торговые центры. Отменены все массовые операции. Возобновлена работа предприятий в 12 сферах. С 8 июня отменено обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах.

По последним данным, в Волгоградской области выявлено 4783 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки заболели 106 человек. Всего поправились 1760 человек, умерли – 29 пациентов.

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Видео: Youtube/Высота 102