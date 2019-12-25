В России впервые с марта зафиксировали почти 10 тысяч новых случаев коронавируса

Зарегистрировано максимальное число новых случаев с 14 марта.

За последние сутки в России зарегистрировали 9977 новых случаев коронавируса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил оперативный штаб. Это стало максимумом с 14 марта, когда за сутки зарегистрировали больше 10 тысяч заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве – 3817. Затем идет Петербург и 846 новых случаев коронавируса. Замыкает тройку Московская область с 776 заболевшими.

За последние сутки 379 человека скончались из-за COVID-19. Всего с начала пандемии погибло 124 496 человек.

8883 пациента полностью излечились от коронавируса за последние сутки.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 5 145 843 заражений. 4 752 085 человек выздоровели.

Ранее президент России Владимир Путин призвал извлечь уроки из пандемии COVID-19

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