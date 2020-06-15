По мнению Лисина, перевозить контейнеры можно в полувагонах, а не только на фитинговых платформах. Это решит проблемы порожних вагонов и повысит погрузку на сети РЖД.

РЖД предложили вернуть старый способ перевозить контейнеры. С подобной инициативой выступил владелец Первой грузовой компании (ПГК) Владимир Лисин.

Накануне состоялось совещание у первого вице-премьера Андрея Белоусова. В нём приняли участие члены бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Участники онлайн-конференции обсудили национальный план восстановления экономики. По данным Лисина, профицит полувагонов в России составляет 100 тысяч из более 500 тысяч. Владелец ПГК считает, что старая норма была придумана в чьих-то интересах, и сейчас он предлагает начать использование полувагонов для перевозки контейнеров.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что больше 500 бизнесменов в Петербурге отсрочили плату за аренду.

Видео: Youtube/Railway Rus