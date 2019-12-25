Некоторые арендаторы попросили полностью отменить им плату за аренду помещений.

В понедельник, 15 июня, стало известно о том, что больше 500 бизнесменов в Петербурге отсрочили плату за аренду. Об сообщает пресс-служба городского комитета имущественных отношений.

В ведомстве приняли уже более 900 соответствующих заявок. Отмечается, что некоторые арендаторы попросили полностью отменить им плату за аренду помещений. В итоге в комитете оформили 530 дополнительных соглашений к договорам, 115 из них — летние кафе.

В настоящий момент, в комитете стартовала третья волна поддержки. Она направлена на отсрочку платежей по договорам купли-продажи городских помещении.

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