В понедельник, 15 июня, стало известно о том, что больше 500 бизнесменов в Петербурге отсрочили плату за аренду. Об сообщает пресс-служба городского комитета имущественных отношений.
В ведомстве приняли уже более 900 соответствующих заявок. Отмечается, что некоторые арендаторы попросили полностью отменить им плату за аренду помещений. В итоге в комитете оформили 530 дополнительных соглашений к договорам, 115 из них — летние кафе.
В настоящий момент, в комитете стартовала третья волна поддержки. Она направлена на отсрочку платежей по договорам купли-продажи городских помещении.
Ранее мы сообщали о том, что льготами на проезд в пригородном транспорте можно пользоваться без ограничений.
Фото:pixabay
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