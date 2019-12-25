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Льготами на проезд в пригородном транспорте можно пользоваться без ограничений
Сегодня, 16:58
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nadezhda_sib

Льготами на проезд в пригородном транспорте можно пользоваться без ограничений

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Ограничения по использованию проездных отменены.

С 15 июня льготы на проезд в пригородном транспорте полностью восстановили. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. 

Льготники, как и раньше, могут оформлять билеты на пригородные поезда в любом направлении, а также пользоваться пригородными автобусами со скидкой 10% от стоимости разового билета. Подробности можно узнать на сайте администрации города. 

Также льготные билеты со скидкой 50% могут до 30 июня приобрести обучающиеся в очной форме. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге выпустили электронную карту "Подорожник" с новым оформлением. 

Фото: Piter.TV

Теги: льготы, пригородные поезда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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