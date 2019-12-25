Льготами на проезд в пригородном транспорте можно пользоваться без ограничений

Ограничения по использованию проездных отменены.

С 15 июня льготы на проезд в пригородном транспорте полностью восстановили. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

Льготники, как и раньше, могут оформлять билеты на пригородные поезда в любом направлении, а также пользоваться пригородными автобусами со скидкой 10% от стоимости разового билета. Подробности можно узнать на сайте администрации города.

Также льготные билеты со скидкой 50% могут до 30 июня приобрести обучающиеся в очной форме.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге выпустили электронную карту "Подорожник" с новым оформлением.

Фото: Piter.TV