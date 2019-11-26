В Петербурге выпустили электронную карту "Подорожник" с новым оформлением

Проездной имеет переливающийся эффект.

С 11 июня в кассах метрополитена стали продавать электронный билет "Подорожник" с новым дизайном. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Новый проездной имеет переливающийся эффект. При этом сам дизайн не менялся. Как рассказали в пресс-службе, эффект появился благодаря использованию фольгированной подложки в основе изображения.

Тираж такого "Подорожника" ограничен ― 50 тыс. штук. Стоимость карты составляет 60 рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за кражу наушников и проездного "Подорожник" в центре Петербурга на злоумышленника могут завести уголовное дело.

Видео: СПб ГКУ "Организатор перевозок"