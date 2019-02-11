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За кражу наушников и проездного "Подорожник" в центре Петербурга на злоумышленника могут завести уголовное дело
Сегодня, 9:58
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nadezhda_sib

За кражу наушников и проездного "Подорожник" в центре Петербурга на злоумышленника могут завести уголовное дело

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Хулиганы украли сумку у несовершеннолетнего петербуржца.

За кражу наушников и бесконтактной карты "Подорожник" на гражданина 2001-го года рождения составили протокол за мелкое хулиганство. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно накануне, злоумышленники нанесли телесные повреждения и обокрали 17-летнего юношу у дома №11 по улице Восстания. В этот же день хулиганы были задержаны и доставлены в полицию. Ими оказались молодые люди 2001-го и 2002-го годов рождения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении первого гражданина. Второго задержанного передали матери. По всей видимости, он еще не достиг совершеннолетия. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге на чердаке нашли труп мужчины, пропавшего несколько дней назад. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мелкое хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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