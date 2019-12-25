В Петербурге на чердаке нашли труп мужчины, пропавшего несколько дней назад

Тело прибывало в состоянии сильного гнилостного разложения.

Вечером 8 июня в полицию Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение от руководителя поисковой группы. Стражам порядка стало известно об обнаружении трупа мужчины на чердаке дома №35/1 на Индустриальном проспекте. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Выехавшие по указанному адресу полицейские смогли установить личность умершего. Им оказался 32-летний уроженец Узбекистана, проживающий в Петербурге. Несколькими днями ранее от его сожительницы поступило заявление о пропаже мужчины. Оно было написано 4 июня.

Тело умершего пребывало в состоянии сильного гнилостного разложения. Причина смерти сейчас устанавливается.

Ранее мы писали, что в Сертолово мужчина нашел в своей квартире труп пожилой женщины.

Фото: Piter.TV