В Сертолово мужчина нашел в своей квартире труп пожилой женщины

Пять лет назад он приютил ее у себя.

Утром 7 июня в дежурную часть полиции Сертолово поступило сообщение от скорой помощи. Медики рассказали об обнаружении трупа пожилой женщины (на вид около 72 лет) в двухкомнатной квартире дома на улице Молодцова. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Тело лежало в одной из комнат на полу. На лице и конечностях были синяки. Порядок в квартире был нарушен. Никаких документов обнаружено не было.

Стражи порядка опросили хозяина квартиры 1971 года рождения. Он рассказал, что умершая жила у него – около пяти лет назад он приютил женщину после того, как ее выгнали родственники из дома. По словам мужчины, вечером 6 июня она жаловалась на боли в ногах, а утром 7 июня он увидел ее лежащей на полу без сознания и вызвал скорую.

Правоохранители побывали по адресу, где живут предполагаемые родственники умершей. Однако дверь никто не открыл. Труп направлен в морг для проведения экспертизы.

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Фото: Piter.TV