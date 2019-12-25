Обвиняемый в убийстве племянника из-за наследства петербуржец арестован

Игорь Журавлев просил оставить его под домашним арестом.

Решением Приморского районного суда до 1 августа арестован Игорь Журавлев, обвиняемый в убийстве, случившемся в квартире дома на улице Уточкина в Приморском районе Петербурга. Как сообщили 7 июня в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Журавлев в ходе ссоры со своей сестрой из-за разногласий по наследству выстрелил родственнице в лицо из газового пистолет и зарезал ее сына, бросившегося на помощь.

Журавлеву было предъявлено обвинение в убийстве. Он просил оставить себя под домашним арестом, пояснив, что и так будет ограничен в передвижении.

Ранее мы сообщали о том, что полиция задержала подозреваемого в убийстве родственника 6 июня. Еще 2 июня в полицию Приморского района поступила информация об убийстве в квартире д. 5 по улице Уточкина.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили труп хозяина 1986 года рождения. Мать убитого рассказала, что после смерти их родственницы в наследство осталась квартира. К ним приехал дальний родственник, чтобы помочь разрешить спор из-за "делёжки" жилья. Но мирное обсуждение быстро переросло в серьезный конфликт.

Фото: Piter.tv