За последние сутки коронавирусом заболели 718 петербуржцев

Более 30 человек скончались от болезни. Победить недуг смогли 982 жителя города.

В Петербурге выявили еще 718 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием 2 мая.

За минувшие сутки вылечиться от COVID-19 смогли 982 жителя Северной столицы. Погибли от инфекции еще 36 горожан.

Сейчас COVID-19 переносят более 27 тысяч петербуржцев. Обследовались на коронавирус свыше 18 тысяч жителей региона.

Общее число петербуржцев, которые победили болезнь, составляет 376 696 человек. Количество тех, кто стал жертвой пандемии, достигло 13 тысяч.

Ранее на Piter.tv стало известно, что глава Роспотребнадзора предупредила об осложнении ситуации с COVID-19 осенью.

Фото: Piter.tv