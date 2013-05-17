За минувшие сутки обследовали на коронавирус более 18 тысяч петербуржцев

Если у вас есть вопросы, связанные с коронавирусом, то их можно задать по телефону "122".

За последние сутки в Петербурге сдали анализ на коронавирус 18 746 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 2 мая.

В Единую региональную информационно-справочную службу с вопросами о COVID-19 обратилось 4 791 жителей.

Напомним, что стало известно, как будут работать медучреждения Ленобласти в праздничные дни. С 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая в 47-ом регионе принимать пациентов смогут только в дежурных службах.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге начнут вакцинировать при выписке из больницы.

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