В Петербурге начнут вакцинировать при выписке из больницы

Пока такая возможность есть только у пациентов одного стационара.

Петербуржцам при выписке из больницы будут предлагать сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

Прежде всего речь идет о пациентах терапевтического профиля, которые находились в стационаре из-за обострения хронического заболевания и прошли курс лечения. Тем, кто перенес коронавирус, прививку нельзя делать полгода.

Впервые вакцинация таких пациентов состоится 30 апреля в Городской больнице №33 в Колпино. В будущем формат планируют распространить и на другие стационары.

Напомним, что можно вакцинироваться от коронавируса в майские праздники.

Фото: Piter.TV

