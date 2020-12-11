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В Петербурге начнут вакцинировать при выписке из больницы
Сегодня, 10:29
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nadezhda_sib

В Петербурге начнут вакцинировать при выписке из больницы

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Пока такая возможность есть только у пациентов одного стационара.

Петербуржцам при выписке из больницы будут предлагать сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

Прежде всего речь идет о пациентах терапевтического профиля, которые находились в стационаре из-за обострения хронического заболевания и прошли курс лечения. Тем, кто перенес коронавирус, прививку нельзя делать полгода. 

Впервые вакцинация таких пациентов состоится 30 апреля в Городской больнице №33 в Колпино. В будущем формат планируют распространить и на другие стационары. 

Напомним, что можно вакцинироваться от коронавируса в майские праздники. 

Фото: Piter.TV
 

Теги: вакцинация, стационар
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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