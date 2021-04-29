Петербуржцы могут вакцинироваться от коронавируса в майские праздники

Горожане могут выбрать, каким препаратом привиться — "Спутник V" или "ЭпиВакКороной".

Сделать прививку от коронавируса можно будет и на майских праздниках. Для этого требуется предварительная запись, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Вакцинацию проводят ежедневно, в том числе праздники, выходные и каникулы. В субботу работают все пункты вакцинации, в воскресенье — только районные.

Ранее привиться на майских праздниках, кто этого еще не сделал, призывал губернатор города. Напомним, запись проходит по номеру "112", на сайте Госуслуг, портале "Здоровье петербуржца". Также можно позвонить в районную поликлинику.

На данный момент прививку от коронавируса сделали более 537 тысяч горожан.

Фото: Piter.TV