Губернатор Петербурга узнал, сколько у него антител после прививки от COVID-19

Губернатор прошел вакцинацию в марте.

Александр Беглов рассказал о том, что у него появились антитела после вакцинации от коронавируса. Их уровень составил 19,7 единиц, что достаточно для выработки иммунитета, передала пресс-служба Смольного.

Первую инъекцию Беглов сделал 1 марта. Также градоначальник напомнил о том, что с 26 апреля в Петербурге возобновляется диспансеризация. Из-за санитарных ограничений на нее придется записываться. Это можно сделать через сайт Горздрава и регистратуру поликлиники.

Чтобы вернуться к прежнему режиму без записи, необходимо сформировать коллективный иммунитет, подчеркнул Александр Беглов. Этого возможно добиться с помощью массовой вакцинации. На данный момент дефицита вакцины нет. Прививку можно сделать как в стационарном пункте, так и в мобильном. По словам губернатора, лучше привиться до начала дачного сезона, так как сделать это за городом будет сложнее.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что более 2 тыс. работников ПМЭФ-2021 хотят привить от коронавируса.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов