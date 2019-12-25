Диспансеризацию в Петербурге возобновят с понедельника

Помимо прочего в комздраве назвали категории горожан, которые могут пройти диспансеризацию.

С понедельника, 26 апреля, в Петербурге будет возобновлена диспансеризация, соответствующий указ подписал губернатор Александр Беглов.

По словам начальника амбулаторного отдела комитета по здравоохранению Ларисы Соловьевой, некоторым горожанам нельзя приходить на прием. Речь о пациентах с температурой, контактных с коронавирусом, приезжих из других стран. Чиновница отметила, что в больницах настроена маршрутизация, термоконтроль, посещение производится по записи. После каждого исследования проводится проветривание, дезинфекция.

Горожане до 40 лет могут пройти диспансеризацию раз в три года, с 40 лет – ежегодно, в том числе категории ветеранов.

Диспансеризация нацелена именно на выявление так называемых хронических неинфекционных заболеваний. напомнила Соловьева

Ранее мы писали, что в Петербурге с начала пандемии провели более 8 миллионов ПЦР-тестов.

Фото: Piter.TV