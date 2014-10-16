Глава Роспотребнадзора предупредила об осложнении ситуации с COVID-19 осенью

Анна Попова заявила, что коронавирус приобретает признаки сезонного заболевания.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус приобретает признаки сезонного заболевания. Поэтому уже осенью ситуация снова может ухудшится, передает слова руководительницы ведомства ТАСС.

Инфекция приобретает признаки сезонного заболевания, поэтому к осени мы предполагаем возможное осложнение ситуации. Чтобы это не случилось раньше, нужно соблюдать все требования. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Ранее Роспотребнадзор призвал жителей России провести майские праздники в кругу семьи. Анна Попова напомнила о необходимости носить маски и соблюдать дистанцию, чтобы не усложнить эпидемиологическую ситуацию.

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