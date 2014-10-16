Глава Роспотребнадзора предупредила об осложнении ситуации с COVID-19 осенью

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус приобретает признаки сезонного заболевания. Поэтому уже осенью ситуация снова может ухудшится, передает слова руководительницы ведомства ТАСС.
Инфекция приобретает признаки сезонного заболевания, поэтому к осени мы предполагаем возможное осложнение ситуации. Чтобы это не случилось раньше, нужно соблюдать все требования.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Ранее Роспотребнадзор призвал жителей России провести майские праздники в кругу семьи. Анна Попова напомнила о необходимости носить маски и соблюдать дистанцию, чтобы не усложнить эпидемиологическую ситуацию.
Фото: pixabay
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