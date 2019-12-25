  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Роспотребнадзор призвал жителей России провести майские праздники в кругу семьи
Сегодня, 16:14
76
phil_k

Роспотребнадзор призвал жителей России провести майские праздники в кругу семьи

0 0

В ведомстве считают, это поспособствует улучшению ситуации с COVID-19 в стране.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала жителей России провести майские праздники дома, в кругу семьи. Об этом информирует ТАСС

По ее словам, если россияне так поступят, то в стране можно будет наблюдать улучшение ситуации с COVID-19. Также Попова призвала соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Если мы это сделаем, то через 10-14 дней мы увидим дальнейшее снижение [заболеваемости] и не увидим роста.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

В настоящее время, считает Попова, коронавирусная обстановка в стране находится в хрупком состоянии. По ее словам, несмотря на более позитивную ситуацию в России, чем в остальном мире, сейчас главное не почувствовать "ветер свободы", иначе обстановка с COVID-19 будет только ухудшаться.

Ранее мы сообщали, что Россия готовится оказать Индии экстренную гуманитарную помощь.

Фото: pixabay.com
 

Теги: covid-19, анна попова, майские выходные в 2021 году, роспотребнадзор
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии