Роспотребнадзор призвал жителей России провести майские праздники в кругу семьи

В ведомстве считают, это поспособствует улучшению ситуации с COVID-19 в стране.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала жителей России провести майские праздники дома, в кругу семьи. Об этом информирует ТАСС

По ее словам, если россияне так поступят, то в стране можно будет наблюдать улучшение ситуации с COVID-19. Также Попова призвала соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Если мы это сделаем, то через 10-14 дней мы увидим дальнейшее снижение [заболеваемости] и не увидим роста. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

В настоящее время, считает Попова, коронавирусная обстановка в стране находится в хрупком состоянии. По ее словам, несмотря на более позитивную ситуацию в России, чем в остальном мире, сейчас главное не почувствовать "ветер свободы", иначе обстановка с COVID-19 будет только ухудшаться.

Ранее мы сообщали, что Россия готовится оказать Индии экстренную гуманитарную помощь.

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