Оперативный штаб Петербурга перестанет быть исключительно ковидным

Кроме тог, обновлен состав штаба – в него вошли 11 человек.

В Смольном планируют переименовать орган, следящий за распространением коронавируса. Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на проект постановления губернатора Петербурга Александра Беглова.

Так, "Оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге" переименуют в "Оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением инфекционных заболеваний".

Кроме того, обновлен состав штаба – в него вошли 11 человек.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге переименуют две остановки общественного транспорта.

Фото: Piter.TV