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Оперативный штаб Петербурга перестанет быть исключительно ковидным
Сегодня, 20:14
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Оперативный штаб Петербурга перестанет быть исключительно ковидным

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Кроме тог, обновлен состав штаба – в него вошли 11 человек.

В Смольном планируют переименовать орган, следящий за распространением коронавируса. Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на проект постановления губернатора Петербурга Александра Беглова. 

Так, "Оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге" переименуют в "Оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением инфекционных заболеваний".

Кроме того, обновлен состав штаба – в него вошли 11 человек. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге переименуют две остановки общественного транспорта.

Фото: Piter.TV

Теги: оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, оперштаб петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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