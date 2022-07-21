В Петербурге переименуют две остановки общественного транспорта

Кроме того, появятся две новые остановки.

В четверг, 6 июля, в учреждении "Организатор перевозок" сообщили о переименовании двух петербургских остановок общественного транспорта.

"Касимовская улица", включенная в маршруты автобусов №54 и №57, изменится на "Метро "Волковская". "Днепропетровская улица" маршрута №74 станет "Прилуксой улицей".

Кроме того, появятся две новые остановки. На маршруте №369 с 6 июля введена "Санино" (по требованию). Автобус №446 добавит остановку "Коттеджный поселок "Лесная привилегия" (по требованию) 15 июля.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге в тестовом режиме запустили автобус на 153 пассажира.

Фото: Piter.TV