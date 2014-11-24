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В Петербурге в тестовом режиме запустили автобус на 153 пассажира
Сегодня, 16:11
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге в тестовом режиме запустили автобус на 153 пассажира

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В Петербурге обкатывают новый автобус, который будет курсировать на севере города. Он выехал на 127-й маршрут.

В среду, 5 июля, был представлен новый электробус, который привезли из Беларуси в Петербург. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу Комитета по транспорту города.

Сейчас автобус курсирует в тестовом режиме, то есть пока он не куплен, а просто пробно курсирует на 127-ом маршруте. Он ходит между Колымагами и Арцеуловской аллей.

"Это еще один пример эффективного сотрудничества Петербурга с производителями из Белоруссии. Мы принимаем в эксплуатацию машину, сделанную специально для нашего города, по нашему заказу. По тем техническим требованиям, которые сегодня действуют в Петербурге", – отметил вице-губернатор Кирилл Поляков

Вместимость автобуса – 153 пассажира. Также он имеет низкий уровень пола, информационные системы и системы отопления и кондиционирования.

Ранее сообщалось, что из Петербурга в Стамбул число ежедневных рейсов увеличат с двух до трех

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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Alexander Александр
Сегодня 17:02

"Он ходит между Колымагами..."      Не Колымагами, а Коломягами   :))

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