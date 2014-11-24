В Петербурге в тестовом режиме запустили автобус на 153 пассажира

В среду, 5 июля, был представлен новый электробус, который привезли из Беларуси в Петербург. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу Комитета по транспорту города.
Сейчас автобус курсирует в тестовом режиме, то есть пока он не куплен, а просто пробно курсирует на 127-ом маршруте. Он ходит между Колымагами и Арцеуловской аллей.
"Это еще один пример эффективного сотрудничества Петербурга с производителями из Белоруссии. Мы принимаем в эксплуатацию машину, сделанную специально для нашего города, по нашему заказу. По тем техническим требованиям, которые сегодня действуют в Петербурге", – отметил вице-губернатор Кирилл Поляков
Вместимость автобуса – 153 пассажира. Также он имеет низкий уровень пола, информационные системы и системы отопления и кондиционирования.
Ранее сообщалось, что из Петербурга в Стамбул число ежедневных рейсов увеличат с двух до трех
Фото: пресс-служба Комитета по транспорту
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
"Он ходит между Колымагами..." Не Колымагами, а Коломягами :))