Из Петербурга в Стамбул число ежедневных авиарейсов увеличат с двух до трех

Изменения вступят в силу с 11 июля.

С 11 июля турецкая авиакомпания Turkish Airlines увеличит количество рейсов в Стамбул из Пулково: с двух до трех в день. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Пулково.

В июле дополнительный рейс будет выполняться пять раз в неделю – по вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям, а с августа – ежедневно.

Сейчас авиакомпания выполняет два рейса в Стамбул в день: вылет из Пулково в 1:05 и 13:00. Новый рейс из Петербурга запланирован на 5:55.

Ранее рейс из Петербурга в Анталью задержали почти на сутки.

Фото: Фото: Piter.tv