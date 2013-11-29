Из Петербурга в Стамбул число ежедневных авиарейсов увеличат с двух до трех

С 11 июля турецкая авиакомпания Turkish Airlines увеличит количество рейсов в Стамбул из Пулково: с двух до трех в день. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Пулково.
В июле дополнительный рейс будет выполняться пять раз в неделю – по вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям, а с августа – ежедневно.
Сейчас авиакомпания выполняет два рейса в Стамбул в день: вылет из Пулково в 1:05 и 13:00. Новый рейс из Петербурга запланирован на 5:55.
Ранее рейс из Петербурга в Анталью задержали почти на сутки.
Фото: Фото: Piter.tv
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