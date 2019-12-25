Рейс из Петербурга в Анталью задерживают почти на сутки

Рейс был запланирован на 4 июля в 22:50.

В последнее время участились случаи задержки вылетов самолетов из Петербурга в Анталью. В этом раз такое произошло с рейсом ТК 3677, который должен был отправиться в путь 4 июля в 22:50. Однако вылет перенесли на 5 июля 17:20.

По предварительной информации, задержка рейса связана с поздним прибытием предыдущего самолета.

В Turkish Airlines отметили, что услуги по предоставлению жилья оказываются, если клиент самостоятельно обращается в службу поддержки.

В конце июня в Пулково были задержаны два рейса, следующих в Турцию.

Фото: Piter.tv