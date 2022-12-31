В Пулково задержаны два рейса, следующих в Турцию

Сегодня, 24 июня, задержаны два рейса: Петербург — Стамбул и Петербург — Анталья. Информация появилась на сайте Пулково в разделе с онлайн-табло.
Так, рейс в Стамбул авиакомпании "Пегасус" должен был осуществиться в 15:00. Перелет планируется в 15:30.
Вторая задержка коснулась рейса в Анталью, перевозчиком которого являются Turkish Airlines. Взлететь воздушное судно должно было в 15:05. Перелет перенесен на 18:30.
О причинах переноса рейсов не сообщается.
Ранее на Piter.TV: таможенники Пулково изъяли нескольких посылок с военной экипировкой.
Фото: Piter.TV; онлайн-табло Пулково
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