В Пулково задержаны два рейса, следующих в Турцию

О причинах переноса рейсов не сообщается.

Сегодня, 24 июня, задержаны два рейса: Петербург — Стамбул и Петербург — Анталья. Информация появилась на сайте Пулково в разделе с онлайн-табло.

Так, рейс в Стамбул авиакомпании "Пегасус" должен был осуществиться в 15:00. Перелет планируется в 15:30.

Вторая задержка коснулась рейса в Анталью, перевозчиком которого являются Turkish Airlines. Взлететь воздушное судно должно было в 15:05. Перелет перенесен на 18:30.

О причинах переноса рейсов не сообщается.

Ранее на Piter.TV: таможенники Пулково изъяли нескольких посылок с военной экипировкой.

Фото: Piter.TV; онлайн-табло Пулково