Таможенники Пулково изъяли нескольких посылок с военной экипировкой

Возбуждено четыре уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1.

В пятницу, 23 июня, стало известно о том, что таможенники Пулково обнаружили в почтовой секции аэропорта несколько посылок с военной экипировкой. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Посылки отправлялись из России в Японию, Канаду и США под видом страйкбольного снаряжения. В частности, выявлены общевойсковые защитные шлемы, гарнитуры с активной системой защиты слуха и комплексы защиты коленных и локтевых суставов.

Все предметы являются продукцией военного назначения. Однако в сопроводительных документах к посылкам отправитель заявил, что пересылает товары для страйкбола. Адресаты ожидали посылки в США, Японии и Канаде. Пресс-служба таможни

Задержан житель Петербурга по подозрению в организации контрабанды. Возбуждено четыре уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1. Всем причастных грозит до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Фото: пресс-служба СЗТУ