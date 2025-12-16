Рейсы Петербург — Сочи задерживаются из‑за проблем в аэропорту назначения

Пассажирам настоятельно рекомендуют самостоятельно проверять статус своего рейса на онлайн-табло перед поездкой в аэропорт.

В понедельник график авиарейсов из Петербурга в Сочи и обратно оказался нарушен. Пассажирам приходится сталкиваться с задержками вылетов и прилётов. Как пояснили в пресс-службе аэропорта Пулково, причиной сбоя стали ограничения воздушного пространства в других аэропортах страны, в первую очередь – в аэропорту назначения, Сочи.

При этом сам аэропорт Пулково работает в штатном режиме. Пассажирам настоятельно рекомендуют самостоятельно проверять статус своего рейса на онлайн-табло перед поездкой в аэропорт. Ситуация на южном направлении постепенно стабилизируется, однако задержки по-прежнему значительны. По последним данным, шесть самолётов, направляющихся из Сочи в Петербург, не могут вылететь, а четыре прибывающих рейса задерживаются.

Представители аэропорта также уточнили, что ответственность за изменение расписания и информирование пассажиров лежит на самих авиакомпаниях. Именно перевозчики принимают решение о переносе времени вылета и обязаны самостоятельно оповещать клиентов по контактным данным, указанным при бронировании билетов.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы смогут улететь на Шри-Ланку чартером уже предстоящей зимой.

Фото: Piter.TV