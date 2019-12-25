Оперштаб опроверг информацию о третьей волне коронавируса в России

Представители оперштаба заявили, что статья Bloomberg о третьей волне заболеваний неверное истолковывает ситуацию в стране.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом прокомментировал статью агентства Bloomberg, в которой со ссылку на данные неофициальной правительственной статистики и осведомленные источники сообщалось о фактическом начале третьей волны COVID-19 в России. Как рассказали ТАСС в штабе, ситуация с коронавирусом в стране стабильная.

Уровень заболевания находится под контролем и говорить о новой волне "абсолютно неверно", отметили специалисты.

Информацию из статьи СМИ опроверг и заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Он подчеркнул, что фиксируемый в стране рост новых случаев заболевания есть, но он идет плавно. Соблюдение противоэпидемических норм поможет сохранить уровень новых пациентов на низком уровне.

Также содержимое статьи опроверг представитель Кремля Дмитрий Песков.

За последние сутки в России зафиксировали 7848 случаев коронавируса. Этот показатель впервые с сентября опустился ниже восьми тысяч. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 4 787 273 случаев.

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