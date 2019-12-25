Доктор Мясников назвал медицинские отличия людей разного цвета кожи

Доктор Александр Мясников назвал медицинские отличия людей разного цвета кожи. Об этом главный врач московской больницы под номером 71 рассказал во время эфира передачи "Полный контакт" на YouTube-канале.
Черные и белые отличаются в медицинском смысле. Мы знаем, что гипертонию лечат по-другому у черных, чем у белых
Александр Мясников, врач
По словам специалиста, существуют определенные виды облысения, которые встречаются исключительно у чернокожих женщин. Мясников объяснил, что недавно изучал статью о разнице работы почек в зависимости от расовой принадлежности.
Они работают под большей нагрузкой у них и быстрее изнашиваются. Разница в 20%, это немало. Если убрать расу, будет казаться, что почка работает нормально, а она на самом деле под напряжением
Александр Мясников, врач
Медик призвал подписчиков "соблюдать разум" и не отказываться от упоминания цвета кожи в исследованиях. По словам эксперта, это поможет сохранять здоровье всех людей и обеспечит правильную диагностику.
Доктор Мясников рассказал, как нужно питаться в жару.
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