  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок
Сегодня, 14:30
66
Rybka123

Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок

0 0

Специалист рассказал о системе "A, B, C, D, E". 

Телеведущий и главврач московской больницы №71 Александр Мясников назвал метод распознавания родинки которая может переродиться в меланому. В эфире телеканал "Россия 1" специалист рассказал о системе "A, B, C, D, E". 

"А" означает асимметрию. То есть признаком опасности является отличия между двумя половинками родинки.

"В" означает границу. У неопасной родинки очертания четкие, а у потенциально опасной - размытые. 

"С" - это цвет.  Злокачественная родинка зачастую имеет неровный цвет. 

"D" - эти диаметр. Здоровая родинка имеет диаметр не больше  6 мм.

"E" - развитие. Если родинка никак не видоизменяется по описанным пунктам, то повод для беспокойства как правило нет. 

Всем кто сомневается, Александр Мясников посоветовал обращаться к медикам за диагностикой и биопсией.

Фото: pixabay.com 

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии