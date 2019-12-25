Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок

Специалист рассказал о системе "A, B, C, D, E".

Телеведущий и главврач московской больницы №71 Александр Мясников назвал метод распознавания родинки которая может переродиться в меланому. В эфире телеканал "Россия 1" специалист рассказал о системе "A, B, C, D, E".

"А" означает асимметрию. То есть признаком опасности является отличия между двумя половинками родинки.

"В" означает границу. У неопасной родинки очертания четкие, а у потенциально опасной - размытые.

"С" - это цвет. Злокачественная родинка зачастую имеет неровный цвет.

"D" - эти диаметр. Здоровая родинка имеет диаметр не больше 6 мм.

"E" - развитие. Если родинка никак не видоизменяется по описанным пунктам, то повод для беспокойства как правило нет.

Всем кто сомневается, Александр Мясников посоветовал обращаться к медикам за диагностикой и биопсией.

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