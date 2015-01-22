Генпрокуратура начала проверку закупок лекарств для больных почками в Петербурге

Генеральная прокуратура России организовала проверку соблюдения законодательства при закупках лекарств для пациентов с заболеваниями почек в Санкт-Петербурге и других регионах страны. Поводом для надзорных мероприятий стали многочисленные жалобы граждан на дефицит жизненно необходимых медикаментов.
К проверке также привлекут Министерство здравоохранения, Министерство промышленности и торговли и Росздравнадзор для анализа объемов производства и оборота препаратов по всей стране.
Ранее сообщалось, что в Петербурге с января по сентябрь темпы роста цен на аптечные препараты замедлились, однако средняя стоимость упаковки увеличилась на 11%. Эксперты связывают это с инфляционным давлением и изменением потребительского спроса.
Фото: freepik
