Генпрокуратура начала проверку закупок лекарств для больных почками в Петербурге

Петербуржцы пожаловались на нехватку препаратов.

Генеральная прокуратура России организовала проверку соблюдения законодательства при закупках лекарств для пациентов с заболеваниями почек в Санкт-Петербурге и других регионах страны. Поводом для надзорных мероприятий стали многочисленные жалобы граждан на дефицит жизненно необходимых медикаментов.

К проверке также привлекут Министерство здравоохранения, Министерство промышленности и торговли и Росздравнадзор для анализа объемов производства и оборота препаратов по всей стране.

Ранее сообщалось, что в Петербурге с января по сентябрь темпы роста цен на аптечные препараты замедлились, однако средняя стоимость упаковки увеличилась на 11%. Эксперты связывают это с инфляционным давлением и изменением потребительского спроса.

