Житель Москвы через суд потребовал бесплатно выдавать ему продукты в Петербурге

Необычный иск москвича против магазинов Петербурга привлек внимание судов.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск от жителя Московской области к сети продуктовых магазинов города. Мужчина требует принудительного заключения договора, по которому ритейлер обязан обеспечивать его продуктами питания бесплатно, сообщает пресс-служба судов "Объединенная пресс-служба судов".

Истец ссылается на направленную оферту, которая осталась без ответа со стороны компаний. По его мнению, это нарушает право на заключение публичного договора, а также "право на жизнь", закрепленное во Всеобщей декларации прав человека. Мужчина также утверждает, что международное право позволяет ему самостоятельно определять правосубъектность.

Сети магазинов пока не предоставили никакого ответа на исковое заявление.

Фото: Piter.TV