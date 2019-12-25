В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине из-за арбуза

Подозреваемым оказался 39-летний безработный местный житель.

В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в поножовщине из-за арбуза. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 13 августа в торговый павильон у дома № 41 на проспекте Художников вошёл неизвестный мужчина и попросил отдать ему арбуз по низкой цене. Услышав отказ, посетитель ударил 46-летнего продавца ножом в живот и ушёл ни с чем. Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Подозреваемым оказался 39-летний безработный местный житель, не имеющий регистрации на территории Петербурга. Ранее он был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Фото: Piter.tv