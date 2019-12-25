В Петербурге мужчина ударил ножом продавца за отказ снизить цену за арбуз

Пострадавший был госпитализирован в больницу с с колото-резанной раной, слепым проникающим ранением живота с повреждением мышц передней брюшной стенки.

В торговом павильоне на проспекте Художников неизвестный ранил ножом продавца за отказ продать арбуз по низкой цене. Подробности стали известны Piter.tv.

После звонка очевидцев в одноэтажном торговом павильоне дома 41 по проспекту Художников полицейскими с ножевым ранением живота был обнаружен 46-летний продавец. Он был госпитализирован в больницу с с колото-резанной раной, слепым проникающим ранением живота с повреждением мышц передней брюшной стенки.

По словам пострадавшего, вечером 13 августа в павильон вошел неизвестный мужчина, который попросил его продать арбуз по низкой цене. После отказа продавца незнакомец ударил его ножом в живот и, ничего не похитив, ушел.

Приметы: мужчина на вид 40 лет, европейский тип лица, худой, волосы светлые, одет в рубашку в бело-коричневую клетку.

В Агалатово мужчина избил отца, а утром обнаружил его мертвым.

Фото: pxhere