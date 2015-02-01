Арбузная диета: мифы и риски. Что говорит диетолог

Эксперт объясняет: снижение веса зависит не от конкретного продукта, а от общего дефицита калорий.

Многие уверены, что летом можно легко сбросить вес, просто перейдя на арбуз. Однако арбузная диета – далеко не самый безопасный способ похудеть. Об этом пишет "Вечерний Санкт-Петербург" со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.

Эксперт объясняет: снижение веса зависит не от конкретного продукта, а от общего дефицита калорий. Арбуз при этом не самый подходящий выбор – в нем много сахара, пусть и в водянистой форме. Такое сочетание ведет к резким скачкам глюкозы в крови, а за ними – к выбросу инсулина, который помогает организму "спрятать" лишнюю энергию в жировую ткань. Если человек не успевает потратить эти калории, вес, наоборот, может прибавиться.

По словам Соломатиной, организм не начинает накапливать жир просто так. Обычно это сигнал о дефиците важных веществ, стрессах или скрытых проблемах со здоровьем. И ни один арбуз с этим не справится. Более того, монодиета только усугубляет ситуацию: организм теряет полезные элементы, а после возвращения к обычному питанию – стремительно накапливает запасы "на черный день".

Диетолог также развенчивает миф о сильном мочегонном эффекте арбуза как способе "согнать воду". Сахар в составе фрукта действительно может спровоцировать усиленное мочеиспускание, но вместе с водой организм теряет важные электролиты – калий и магний. Без них возможны проблемы с сердцем и общее ухудшение самочувствия. Кроме того, после временного снижения давления организм стремится вернуть жидкость обратно, и "похудение" сводится на нет.

Суточная норма арбуза, по мнению специалиста, – не более 200 граммов за раз, и не после основного приема пищи, а как самостоятельный перекус. В таком объеме арбуз скорее принесет удовольствие, чем вред, особенно если не воспринимать его как средство избавления от лишних килограммов.

Фото: unsplash (Crina-Miriam Cretu)