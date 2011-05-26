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Садовод назвала шесть признаков, которые помогут заметить сочный арбуз
Сегодня, 15:43
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Садовод назвала шесть признаков, которые помогут заметить сочный арбуз

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По словам эксперта, выбор арбуза не является лотереей.

Садовод Екатерина Косолапова назвала шесть признаков, которые помогут заметить сочный арбуз. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, выбор арбуза не является лотереей. Она призвала обращать внимание на "земляное пятно", а также всегда стучать по ягоде и оценить ее кожуру. Кроме того, при выборе арбуза необходимо смотреть на хвостик, учитывать форму и вес. Косолапова добавила, что иногда стоит обращать внимание на "паутинки" на кожуре.

Ранее мы сообщали, что цунами на Камчатке смыло лагерь участников экспедиции РГО.

Фото: pxhere.com

Теги: арбуз, выбор, мнение эксперта
Категории: Лента новостей, Новости России,

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