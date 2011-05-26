Садовод назвала шесть признаков, которые помогут заметить сочный арбуз

По словам эксперта, выбор арбуза не является лотереей.

Садовод Екатерина Косолапова назвала шесть признаков, которые помогут заметить сочный арбуз. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, выбор арбуза не является лотереей. Она призвала обращать внимание на "земляное пятно", а также всегда стучать по ягоде и оценить ее кожуру. Кроме того, при выборе арбуза необходимо смотреть на хвостик, учитывать форму и вес. Косолапова добавила, что иногда стоит обращать внимание на "паутинки" на кожуре.

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