Садовод назвала шесть признаков, которые помогут заметить сочный арбуз

Садовод Екатерина Косолапова назвала шесть признаков, которые помогут заметить сочный арбуз. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".
По словам эксперта, выбор арбуза не является лотереей. Она призвала обращать внимание на "земляное пятно", а также всегда стучать по ягоде и оценить ее кожуру. Кроме того, при выборе арбуза необходимо смотреть на хвостик, учитывать форму и вес. Косолапова добавила, что иногда стоит обращать внимание на "паутинки" на кожуре.
Ранее мы сообщали, что цунами на Камчатке смыло лагерь участников экспедиции РГО.
Фото: pxhere.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все