Опасное ядовитое растение зацвело в Ленинградской области
Сегодня, 21:49
Этот вечнозеленый кустарник содержит сильный токсин, контактировать с ним опасно для здоровья.

В Ленинградской области и в окрестностях Петербурга зацвела однобокая кассандра. Об этом рассказал биолог Павел Глазков. Это вечнозеленый кустарник семейства вересковых, который также известен под названиями мирт болотный и хамедафна болотная. Растение предпочитает селиться по краям верховых болот. Началось его активное цветение.

Одной из особенностей кассандры является способность цвести дважды в год — весной и в конце лета. Несмотря на привлекательный внешний вид, кустарник ядовит. Он содержит сильный токсин. Биолог предупреждает: контактировать с растением и тем более пробовать его цветки ни в коем случае нельзя.

Фото: Telegram / "Каждой твари по паре"

