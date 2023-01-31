  1. Главная
В лесах под Петербургом поспела клюква
Сегодня, 11:50
Ягода богата витаминами и микроэлементами.

Биолог Павел Глазков сообщил, что в лесах Ленобласти поспела клюква. Уже прошли первые заморозки, и ягода стала намного ароматнее. 

К сожалению, клюкву нередко начинают собирать уже в конце лета, когда она не до конца созрела. Напомню, что только в спелой клюкве содержится много урсоловой кислоты, которая является сильным антисептиком. 

Павел Глазков, биолог 

Кроме того, ягода богата витаминами и микроэлементами. 

Именно сейчас настало время сбора спелой ягоды. Пособираете клюкву, полюбуетесь природой, подышите ароматами осеннего леса. Однозначно душой отдохнете на природе. Так что готовьте корзины – и на болота за клюквой!

Павел Глазков, биолог 

Ранее мы рассказывали о том, что в лесах под Петербургом выросли "лоси". 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре 

