В лесах под Петербургом поспела клюква

Биолог Павел Глазков сообщил, что в лесах Ленобласти поспела клюква. Уже прошли первые заморозки, и ягода стала намного ароматнее.

К сожалению, клюкву нередко начинают собирать уже в конце лета, когда она не до конца созрела. Напомню, что только в спелой клюкве содержится много урсоловой кислоты, которая является сильным антисептиком. Павел Глазков, биолог

Кроме того, ягода богата витаминами и микроэлементами.

Именно сейчас настало время сбора спелой ягоды. Пособираете клюкву, полюбуетесь природой, подышите ароматами осеннего леса. Однозначно душой отдохнете на природе. Так что готовьте корзины – и на болота за клюквой! Павел Глазков, биолог

Фото: Telegram / Каждой твари по паре