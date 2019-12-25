В лесах под Петербургом выросли "лоси"

Сверху шляпка этого гриба покрыта чешуйками.

В лесах Ленобласти появились "лоси". Речь идет о Ежовике чешуйчатом, рассказал 17 октября биолог Павел Глазков.

Сверху шляпка этого гриба покрыта чешуйками, нижняя ее часть – не пластинчатая, не трубчатая, а в виде иголочек.

Этот гриб любят поедать лоси, поэтому в народе его так и прозвали – "лосем"! Он, действительно, очень вкусный, а главное – у него нет ядовитых двойников. "Лося" можно варить, жарить, мариновать и сушить – вот вам еще один повод отправиться сейчас в лес! Павел Глазков, биолог

Специалист отметил, что также лоси лакомятся опятами, маслятами, груздями, рыжиками и белыми грибами.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре