Спектакль "Зощенко"

Герои Михаила Зощенко спустя время только окрепли: они утвердились в интонациях и стали еще более родными. Персонажи выбирают легкие пути к обогащению, любят давать советы и с достойным упрямством находят ответы на вечные вопросы бытия. Автор не только с нами, он и среди нас.
"Зощенко" – современный спектакль по известным рассказам писателя. Также будет играть живая музыка в исполнении кавер-оркестра "Балтийского дома" Communal Club от Баха до Шнура.
Фото: culture.ru
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