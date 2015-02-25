Спектакль "Зощенко"

Драму "Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко" представят в театре "Балтийский дом" 21 октября. Начнется спектакль в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Герои Михаила Зощенко спустя время только окрепли: они утвердились в интонациях и стали еще более родными. Персонажи выбирают легкие пути к обогащению, любят давать советы и с достойным упрямством находят ответы на вечные вопросы бытия. Автор не только с нами, он и среди нас.

"Зощенко" – современный спектакль по известным рассказам писателя. Также будет играть живая музыка в исполнении кавер-оркестра "Балтийского дома" Communal Club от Баха до Шнура.

Фото: culture.ru