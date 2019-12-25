Пьяный петербуржец "расстрелял" дверь автобуса бутылкой шампанского

В Калининском районе Петербурга полиция задержала 51-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения разбил бутылкой шампанского стекло двери рейсового автобуса. Инцидент произошёл около полуночи 27 февраля у дома 17 по Тихорецкому проспекту.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сигнал о происшествии поступил около полуночи. Неизвестный мужчина повредил стекло двери автобуса, следовавшего по маршруту №98. Прибывшие на место полицейские оперативно задержали подозреваемого — им оказался 51-летний житель Калининского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что мужчина кинул бутылку шампанского в закрытую дверь автобуса, после чего стекло двери разбилось. Нарушителя доставили в отдел полиции, где привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пострадавших в результате инцидента нет. Автобус временно сняли с маршрута для замены повреждённого стекла.

Фото: Piter.TV